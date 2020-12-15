Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 4 üniversiteye 492 kamu personeli alımı yapılacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 492 kamu personeli alımı şartları nedir? Başvurular ne zaman? 5 farklı üniversiteye 492 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle başladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan üniversitelere personel alımı yapılacağına dair detaylı bilgiler...

5 ÜNİVERSİTEYE 492 PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan ilanlara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi dahil olmak üzere 5 farklı Üniversite bünyesine personel alacak. Alımlar, Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim elemanı kadrolarında personel alımı yapılacak. Buna göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 46 ve Atatürk Üniversitesi29 Akademik personel alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversitelerin Öğretim Üyesi ve Öğretim elemanı alımı başvuruları 15 Aralık 2020 tarihi itibari ile başladı. Adayların başvurularını en geç 15 gün içerisinde yani 29 Aralık 2020 tarihi itibari ile gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını üniversitelere yapacaklardır.