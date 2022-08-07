Sağlık çalışanına şiddet bitmek bilmiyor! Bu kez de makasla saldırdılar!

İzmir'in Foça ilçesinde hastanede tedavi gören alkollü şahıs, sağlık çalışanına makasla saldırdı.
Alınan bilgiye göre, denize atlayan alkollü şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılarak sabah saat 06.20 civarında ambulansla Foça Devlet Hastanesine getirildi.
DİZİNE 10 DİKİŞ ATILDI
Taşkınlık çıkaran şahıs, hastanede bulunan makaslardan birini alarak Acil Tıp Teknisyeni Kağan Kanat'a saldırdı. Dizinden yaralanan Kanat'a 10 dikiş atıldığı, şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Kağan Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sürecin takipçisi olduklarını, sendika olarak sağlık çalışanının yanında olduklarını belirtti.