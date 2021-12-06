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  3. Sağlık çalışanını tehdit etmişti! İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu suçu sağlık çalışanına attı

Sağlık çalışanını tehdit etmişti! İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu suçu sağlık çalışanına attı

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle gelen ve sağlık çalışanı ile tartışan ve tehditler savurduğu görüntülere rağmen özür dilemeyen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, özür dilemek yerine suçu tartıştığı sağlık çalışanına attı.

Sağlık çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve şiddetin sonlandırılması için milyonlar birlik olurken İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte geldiği  İstanbul Üsküdar'daki  Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı. Bir sağlık çalışanı ile tartışan ardından ilçe başkanı statüsünü kullanarak tehdit savuran  Hasan Ofluoğlu, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." diyerek tepki çekmişti.

ÖZÜR BEKLENİRKEN SUÇU SAĞLIK ÇALIŞANINA ATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından özür dilemesi beklenen Ofluoğlu, söz konusu videonun kesildiğini öne sürerek, sağlık çalışanını kendisine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini öne sürdü. 

Sağlık çalışanını tehdit etmişti! İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu suçu sağlık çalışanına attı

LÜTFÜ TÜRKKAN DA ŞEHİT YAKININA KÜFRETMİŞTİ

Sağlık çalışanlarının sosyal medyadan büyük tepki gösterdiği Ofluoğlu için İYİ Parti cephesinden de bir açıklama yapılmadı. Bilindiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt programı sırasında Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfür etmişti ve Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Ancak Meral Akşener ve partililer olayda provokasyon olduğunu öne sürerek olayın içinden kurtulmayı denemişlerdi.

Sağlık çalışanını tehdit etmişti! İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu suçu sağlık çalışanına attı

YAPTIRIM UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

Parti yönetiminin tepkilere rağmen Ofluoğlu hakkında bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak ediliyor. Ayrıca Ofluoğlu'nun olaya ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. 

Sağlık çalışanını tehdit etmişti! İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu suçu sağlık çalışanına attı

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