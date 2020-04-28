Sağlık çalışanları için 3 evin kirasını ödeyecek

DÜZCE'de emlakçılık yapan Saim Çatana, koronavirüs salgını süresince evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının kalabileceği 3 evin kirasını kendisi ödeyerek, evleri sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini söyledi.

Düzce'de emlakçılık yapan Saim Çatana, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne yakın konumda olan eşyalı 3 adet evi, kirasını kendisi ödeyerek pandemi süreci bitene kadar sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldı. Çatana, minnetlerini göstermek istediklerini belirterek, "'Bu zorlu süreçte gördük ki sağlıkçıların üzerinde aşırı bir yük var. Sağlık çalışanlarının bu süreçte evlerine gitmek istemediklerini duyduk. Bu yönde bize de talepler geliyor. Evlerimiz Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne çok yakın bir noktada. Talep üzerine biz nasıl bir katkıda bulunuruz derken diye düşündük. Elimizde bulunan 3 evi sağlık çalışanları için kalmak istedikleri takdirde, kiralarını tarafımızdan ödemek kaydıyla, minnetimizi göstermek istedik'" dedi.

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Kaynak: DHA