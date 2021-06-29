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Sağlık çalışanları için geçerli olan ücretsiz kullanım hakları sona eriyor!

İstanbul'da sağlık çalışanlarına tanınan ulaşım, otopark ve misafir odası için ücretsiz kullanım hakkı sona eriyor.

Sağlık çalışanları için geçerli olan ücretsiz kullanım hakları sona eriyor!

İstanbul'da pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ulaşım, otopark ve misafir odaları için ücretsiz kullanım hakkı sunulmuştu. İBB tarafından sağlanan ücretsiz hizmetler 1 Temmuz itibariyle yasakların esnetilmesinden hemen sonra sona erecek.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda dört sağlık odası temsilcisiyle bir araya geldi. İmamoğlu, bir araya geldiği sağlık odası temsilcilerine sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz hizmetlerin 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ereceğini açıkladı.

Sağlık meslek odalarını temsilen konuşan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr Tarık İşmen, "Pandemi sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştık. Yaklaşık 500 yakınımızı, meslektaşımızı, arkadaşımızı bu pandemi sürecinde kaybettik. Siz, kentin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını ifade ettiniz. Onların yanında durdunuz ve onlara destek verdiniz" diyerek İmamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

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