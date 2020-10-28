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  3. Sağlık çalışanları için siperlik üreten öğretmen Mustafa Ergenay koronadan öldü

Sağlık çalışanları için siperlik üreten öğretmen Mustafa Ergenay koronadan öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde sağlık çalışanlarına evinde ücretsiz olarak siperlik üreten ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanları için siperlik üreten öğretmen Mustafa Ergenay koronadan öldü

Ülkemizde koronavirüs salgını sürerken ekipman eksikliğinin yaşandığı  süreçte sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyacı doğmuştu. Bu kapsamda Denizli'nin Çameli ilçesinde ikamet eden ortaokul müdürü Mustafa Ergenay,  evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtıyordu. Davranışı ile takdir toplayan Ergenay'a 10 gün önce koronavirüs teşhisi kondu ve hastanede tedavi altına alındı. İyileşip sağlığına kavuşması beklenen Ergenay bugün tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MUSTAFA ERGENAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Ergenay, 33 yaşındaydı ve  Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşıyordu. Bir ortaokulda müdürlük yapan Mustafa Ergenay koronavirüs salgını sürecinde evinde sağlık çalışanları için siperlik üretiyordu. 10 gün önce virüsün bulaştığı Ergenay, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı ancak bugün hayatını kaybetti. Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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