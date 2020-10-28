Ülkemizde koronavirüs salgını sürerken ekipman eksikliğinin yaşandığı süreçte sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyacı doğmuştu. Bu kapsamda Denizli'nin Çameli ilçesinde ikamet eden ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtıyordu. Davranışı ile takdir toplayan Ergenay'a 10 gün önce koronavirüs teşhisi kondu ve hastanede tedavi altına alındı. İyileşip sağlığına kavuşması beklenen Ergenay bugün tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MUSTAFA ERGENAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Ergenay, 33 yaşındaydı ve Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşıyordu. Bir ortaokulda müdürlük yapan Mustafa Ergenay koronavirüs salgını sürecinde evinde sağlık çalışanları için siperlik üretiyordu. 10 gün önce virüsün bulaştığı Ergenay, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı ancak bugün hayatını kaybetti. Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.