Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarını tek tek dinlerken geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti. Koca o anları şu ifadelerle paylaştı:

"Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir."