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  3. Sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı

Sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı.

Sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarını tek tek dinlerken geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti. Koca o anları şu ifadelerle paylaştı:

"Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir."



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