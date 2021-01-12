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Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika | Sağlık çalışanlarına ne kadar verilecek? | Ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede kendi canlarını hiçe sayarak en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için ek ödeme verileceği belirtildi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika | Sağlık çalışanlarına ne kadar verilecek? | Ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin son sayısında, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği müjde geldi. Karara göre, sağlık çalışanlarına 2 ay süreyle ek ödeme verileceği belirtilirken vatandaşlar da arama motorlarında Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 | Sağlık çalışanlarına ne kadar verilecek? | Ne zaman verilecek? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME SON DAKİKA

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personellere  2 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Bu ek ödeme oranının Bakanlığın belirleyeceği kapsama alanındaki personellere yapılacağı belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika | Sağlık çalışanlarına ne kadar verilecek? | Ne zaman verilecek?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR VERİLECEK? | SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. 

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika | Sağlık çalışanlarına ne kadar verilecek? | Ne zaman verilecek?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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