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  3. Sağlık çalışanlarına güzel haber! "Ücretsiz toplu taşıma" hakkının süresi o tarihe kadar uzatıldı!

Sağlık çalışanlarına güzel haber! "Ücretsiz toplu taşıma" hakkının süresi o tarihe kadar uzatıldı!

Sağlık çalışanlara Cumhurbaşkanı kararıyla tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanlarına güzel haber! "Ücretsiz toplu taşıma" hakkının süresi o tarihe kadar uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Sağlık çalışanlarına güzel haber! Ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi o tarihe kadar uzatıldı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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