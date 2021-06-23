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Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle duyulan ihtiyaçtan ötürü sağlık çalışanlarına getirilen istifa yasağının kaldırıldığı iddiaları üzerine vatandaşlar, Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, bir yılı aşkın süredir devam ederken ülkemizde aşılama çalışmaları son zamanlarda hız kazandı. 40 milyon dozdan fazla yapılan Pfizer/BioNTech ve SinoVac aşılarıyla birlikte kitlesel bağışıklığın da önümüzdeki aylarda sağlanacağı düşünülüyor. Peki Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTİFA YASAĞI KALKTI MI? NE ZAMAN KALKACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılacağını duyurdu. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının da istifa yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. 

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına istifa yasağının 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTİFA EDEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihinde ilgili birimlere gönderdiği genelgeyle merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa, emeklilik ve yıllık izin gibi haklarının pandemi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 19 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan ikinci genelgeyle sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıllık izin haklarındaki kısıtlama kaldırılırken, istifa yasağında bir değişiklik yapılmadı. Kamuda görev yapan sağlık çalışanları istifa yasağının kaldırılmasını beklerken, 3 Mart 2021 tarihinde yayımlanan yeni bir genelgeyle sağlıkçıların istifa taleplerinin "her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği" ifade edildi.

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Sağlık çalışanları istifa edebilir mi?

Bugün kamuoyu ile paylaşılan haberde ise sağlık çalışanlarına getirilen istifa yasağının 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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