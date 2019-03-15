Sağlık çalışanlarına kalp cihazı eğitimi

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına hastanın kalbinin yeniden çalışmasını sağlayabilen ve hayat kurtaran cihaz olarak tanımlanan otomatik kalp masajı (CPR) cihazı kullanım eğitimi verildi.

Pınarhisar Devlet Hastanesinde hastanın kalbinin yeniden çalışmasını sağlayabilen ve hayat kurtaran cihaz olarak tanımlanan otomatik kalp masajı (CPR) cihazı kullanım eğitimi verildi.

Kalp masajının erken ve doğru şeklide yapılmasının kişinin hayatta kalma oranını büyük ölçüde etkilediği belirtiliyor. Cihaz sayesinde ambulansta, hareket halindeyken sedyede, yerde, merdivende, 45 derece açıya kadar her konumda hastaya doğru ve efektif CPR işlemi uygulanabildiği, kalp masajına ara vermeden defibrilasyon yapılıp yaşam bandı sayesinden kot kırığı oluşma oranı en aza indirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA