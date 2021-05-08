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  3. Sağlık çalışanlarına müjde! 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

Sağlık çalışanlarına müjde! 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

Pandemi sürecinde canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanları için ek ödeme müjdesi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık çalışanlarına müjde! 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

Pandemi kahramanları sağlık çalışanlarına ek ödeme imkanı sunulacak. Merakla takip edilen ek ödeme imkanında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personellere  Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan ödemeler için harekete geçildi. Belirlenen tarihten itibaren  4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Yapılan açıklamalarda ödemelere ilişkin detaylar da paylaşıldı. Ödeme tutarı toplamının,  mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyeceği ifade edildi.

Sağlık çalışanlarına müjde! 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

 

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