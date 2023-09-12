Sağlık çalışanlarına NRP Eğitimi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörlüğü tarafından "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi" düzenlendi.

NRP Eğitimi, üçüncü kez VM Medical Park Samsun Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma), temel bir yenidoğan (neonatal) sorunu olmayı sürdürüyor ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da yeniden canlandırma (neonatal resüsitasyon) gereksinimi doğabiliyor. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla ülke genelinde Sağlık Bakanlığınca Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) yürütülüyor. Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştiriliyor.

24 sağlık personeline eğitim verildi

6-8 Eylül 2023 tarihlerinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörlüğünde NRP Eğitimi, üçüncü kez VM Medical Park Samsun Hastanesi Beyaz Salon'da düzenlendi. Programa İl Kurs Sorumlusu Uzm. Hem. Çiğdem Akal, Neonatolog Uzm. Dr. Ferhan İren, Anestezi Uzmanı Dr. Osman Karakuş, Dr. Gül Kılıç, Dr. Oğuz Ertan Kaynarca, Hemşire Nigar Aydın, Acil Tıp Teknisyeni Emre Ay eğitmen olarak katıldı. Programda üniversite, kamu ve özel hastanelerden katılan 24 sağlık personeline NRP Uygulayıcı Eğitimi verildi. Kurs sonunda, kursiyerlere sertifikaları, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu, Dr. Erdinç Özoğlu, VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Direktörü Hakan Leblebicioğlu, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca, Çeküs Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Karanfil Yörük, Uzm. Dr. Feyza Nur Topçu Yenerçağ ve eğitimciler tarafından takdim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)