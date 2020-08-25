Sağlık çalışanlarına saldırdı! Meydan dayağından kaçamadı

Esenyurt'ta ambulans ile bir araç arasında yaşanan trafik kazasında yolun kapanmasına sinirlenen olayla ilgisi olmayan bir vatandaş, ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Çıkan kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ise saldırganı linç etmeye kalktı. Polisin ayırdığı olayda sağlıkçılar, saldırgandan şikayetçi oldu.

Esenyurt Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mevkiinde yaşanan olayda bir ambulansla bir araç çarpıştı. Kazanın ardından kaza ile ilgili olmayan bir kişi “Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa” diyerek sağlık çalışanları ile tartışmaya başladı. Ambulans şoförü ile tartışan saldırganın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen bir hemşireye tokat atmasıyla olay alevlendi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ise koşarak şüpheli şahsı linç etmeye kalktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavganın ardından sağlık çalışanları, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

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