Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!

Bakan Fahrettin Koca atama için açıklama yaptı. Atamanın gerçekleştirileceği illeri açıkladı. Atanacak iller hangileridir? Tüm detaylar haberimizde.

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Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!

Sayın Bakan Koca, sosyal medya üzerinden deprem bölgesine atama gerçekleştireceğini açıkladı. Sağlık sektöründen yapılacak atamalar için gerekli detayları duyurdu. Başvuru için son tarih belli oldu. Başvurular için en son tarihi ne zamandır? Hangi sağlık çalışanlarında atama olacak? Merak edilen detaylar haberimizde.

12.700 ATAMA İÇİN SON GÜN BELLİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada kişisel hesabından duyuruda bulundu. Şu sözlerle açıkladı: "10 il içinden bir tanesinde hizmet amacı güderek isteğe bağlı yer değiştirme gerçekleşecektir. Depremin bölgesinde yer alan yerlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri geriye kalan 71 ilimizde, isteğe bağlı yer değişikliği kura şeklinde olarak 12.700 atama yapılacaktır." dedi.Atama

Depremde etkilenen illerde  binlerce atama olacağı belirtildi. İsteğe bağlı olacak atamalar için 1.881 uzman hekim, 249 hekim, 146 uzman diş hekimi, 232 diş hekimi, 81 eczacı, 4.255 hemşire, 1.302 ebe, 4.024 sağlık memuru ve teknikeri, 530 diğer kategoride yer alan sağlık çalışanları ataması gerçekleşeceği açıklandı. İsteğe bağlı iller arası yer değiştirmek için yapılacak başvuru  PBS (Personel Bilgi Sistemi)'den gerçekleştirilmektedir. Başvuru 15 Mart 2023 son tarih olarak belirlenmiştir. Noter eşliğinde 30 Mart 2023'te atamalar gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeler ise hizmetin puanı, hizmetin süresi, sırası ile olacaktır. Eş değer olan çalışanlar kura ile seçilecektir.

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