Sağlık çalışanlarına sözlü saldırı iddiası

Karabük'te düşme vakasına giden 112 Acil Servis ekipleri ile tartışarak sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Edinile bilgiye göre, 112 Acil Servis ekipleri Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Mahallesi Yağmur Sokak'ta evde düşme ihbarı aldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri ateşi yüksek olan H.Ö.'yü hastaneye getirmek için ambulansa bindirdi. Hastanın yanında bulunan M.Ö. ve İ.Ö. ambulansa binmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından iki şüpheli O.E., A.A.B., ve B.A. isimli sağlık çalışanlarına sözlü saldırıda bulundu.

Hastayı hastaneye getirmek için yola çıkan ambulansı takip eden iki kişi tedirginlik oluştururken durumdan rahatsız olunması üzerine beyaz kod veren sağlıkçılar polis merkezine sığındı. Şüpheliler ile sağlık çalışanlarının ifadesinin alınmasının ardından olayın yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarından özür dilenmesi ile birlikte iki taraf birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA