Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları ile eczacılara ücretsiz ulaşım desteğini sürdürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor. Denizli'nin 19 ilçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli doktor ve hemşirelere maske, eldiven, dezenfektan ve kağıt havlunun yer aldığı koruyucu hijyen ve sağlık seti dağıtam Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları ve eczacılara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları, eczacı ve eczanede çalışanlara yönelik bir süre önce hayata geçirdiği belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım desteğine normalleşmenin başlayacağı 01 Haziran 2020 tarihinden sonra da devam edecek. Ücretsiz ulaşım desteğinin bir süre daha süreceği belirtildi.

"Tedbirlere uydukça salgının etkisi daha da azalacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yurdun dört bir tarafında büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlıklı günlerin çok yakın olduğunu belirten Başkan Zolan, "Vatandaşların belirlenen tüm kurallara hassasiyetle riayet etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız maskeye, temizliğe ve mesafe kurallarına mutlaka özen göstersin. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Tedbirlere uydukça salgının etkisi daha da azalacak. Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirlerimizi almaya, vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA