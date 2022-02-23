Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha! Raporsuz ilaç yazmadı, dabedildi!

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Nöroloji polikliniğinde meydana gelen olayda uzman doktor Ebru Ergin gelen kadın hastasını şikayetlerinin üzerine muayene etti. İsmi henüz öğrenilemeyen hasta muayenenin ardından doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. İstediğini alamayan kadın hasta, bir anda çılgına döndü.

KAFASINI DUVARA VURDU

İlacın yazılabilmesi için özel bir rapor alınması gerektiğini ifade eden doktor Ebru Ergin, hastanın isteğini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Doktorun üzerine yürüyen kadın hasta, Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Sonrasında Ergin'i yere yatırarak üzerine çıkan hasta doktoru darbetmeye devam etti. Bağrışmaları duyan hastane personeli içeri girerek Ergin'i hastanın elinden kurtardı.

BAKAN KOCA'DAN SERT AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" ifadelerini kullandı.

"CEZA İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da (HEKİM-SEN) açıklama yaptı. Açıklamada: "Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir.

Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.