Sağlık çalışanlarından kendilerini alkışlayan vatandaşlara selam

Başkent'te 112 Acil Servis çalışanları, 4 gündür kendilerini her gün saat 21.00'de alkışlayan vatandaşlara siren çalarak selam gönderdi.

Türkiye'de korona virüsü (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından canla başla çalışan ve fedakarlık gösteren sağlık görevlilerini vatandaşlar 4 gündür her akşam saat 21.00'de evlerinin balkon ve camlarından alkışlayarak desteklerini gösteriyor. Ankara'da görev yapan 112 Acil Servis çalışanları da, kendilerine destek veren vatandaşlara siren çalarak selam gönderdi. Çekilen videoda ambulanstaki sağlık görevlisi, "3 gündür bizden desteklerini esirgemeyen önce milletimiz, sonra polisimiz ve askerlerimiz bu sirenler sizin için, teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA