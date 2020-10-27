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  3. Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve atamaları ikinci emre kadar durduruldu!

Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve atamaları ikinci emre kadar durduruldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede yer alan bilgilere göre, sağlık çalışanlarının yıllık izinleri, atamaları ve istifaları, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve atamaları ikinci emre kadar durduruldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelege kapsamında, sağlık çalışanlarının yıllık izinleri, atamaları ve istifalarının, ikinci bir emre kadar durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

Yayımlanan genelgede, "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek." ifadeleri yer aldı.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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