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Sağlık durumu iyiye gidiyordu! Bir süredir hastanede olan usta oyuncu Kadir İnanır'dan yeni gelişme!

Aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın taburcu edileceği bildirildi.

Sağlık durumu iyiye gidiyordu! Bir süredir hastanede olan usta oyuncu Kadir İnanır'dan yeni gelişme!

Geçtiğimi 20 Kasım'da yeşilçamın usta oyuncularından Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın sık sık tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alınarak uyutuldu.

Sağlık durumu iyiye gidiyordu! Bir süredir hastanede olan usta oyuncu Kadir İnanır'dan yeni gelişme!

22 Kasım'da uyandırılan, bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etti.

TABURCU OLUYOR

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan İnanır'ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edileceği bildirildi.

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