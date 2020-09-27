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Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı

Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Sağlık ekibi, hastaneye ulaştırmak için adresine gittikleri hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı

17 yaşındaki Mikail Tungal Bingöl'ün Karlıova İlçesi Baglıisa köyüne bağlı Ulukapı mezrasında attan düştü. Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine sağlık ekibi olay yerine gitti. Ekiplerin burada ilk müdahaleyi yaptığı Tungal'ın, düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

HASTA YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Sağlık ekibinin geç geldiğini öne süren hasta yakınları, ambulansın camlarını taş ve sopalarla kırarak sağlık çalışanlara fiziki müdahalede bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerine gelen jandarmanın araya girmesinin ardından Mikail Tungal'ı Karlıova Devlet Hastanesine götürdü. Tungal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan hasta yakınları, hastanede de arbede çıkararak camları kırdı. Araya giren güvenlik güçleri hasta yakınlarını uzaklaşırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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