Büyük Anadolu Hastanelerinde "Dünya El Yıkama Günü" kapsamında el hijyenine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlık Elimizde" etkinliği düzenlendi.

Belirli gün ve haftalarda ve sağlık alanında gerçekleştirdiği bilgilendirmeye yönelik etkinlikler ile kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Büyük Anadolu Hastanelerinde, Dünya El Yıkama Günü kapsamında el hijyenine dikkat çekmek amacıyla "Saglık Elimizde, Temiz Eller" programı düzenlendi. Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Şubesinde Başhemşire Şerife Yetkin Tögül ve Başhekim Dr. Ahmet Muhlis Korur ile birlikte Enfeksiyon Hemşiresi Sevgi Yanık ve Kadın Doğum Servis Sorumlusu Emel Karaduman tarafından hastanenin kat görevlilerine el yıkama hijyen eğitimi verildi.

"El yıkamanın önemi ile sağlığımız güvendedir"

Yapılan etkinlikte günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Başhemşire Şerife Yetkin Tögül, "İnsanların sağlıklarının güvende olduğunun bilinmesi için böyle bir etkinlik yapmak aklımıza geldi. El yıkamanın önemi ile sağlığımız güvendedir. Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanları el yıkama eğitimi ile bir kez daha güven tazeledi. Günlük yaşantımız içinde kendi sağlığımıza dikkat etmemizin birinci faktörü el hijyeninden yani el yıkamadan geçer. Çalışma ortamında diğer kişilerinde sağlığı için el hijyeni büyük önem taşır. Başta kendi iş kolumuz sağlık sektörü olmak üzere bir çok iş kolunda, çalışanların el yıkanmasındaki aksaklıklar, toplumu tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını görmekteyiz" dedi.

"Doğru el hijyeni tekniğinde, bol su ve sabun kullanılmalı"

Temiz eller için önerilerde bulunan Başhemşire Şerife Yetkin, "Hem kendimizin hemde çevremizdekilerin sağlığını korumak için ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamalıyız. El hijyeni, ellerin sıvı sabun gibi çeşitli temizlik malzemeleri ile su ile yıkanarak yada alkolsüz susuz el antiseptiği ile ovuşturularak geçici floranın uzaklaştırılmasıyla sağlanır. Doğru el hijyeni tekniğinde, bol su ve sabun kullanılmalı, ellerimizi 10-15 saniye iyice ovuşturmalı, parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeliyiz. Bu temizlik süresi 40-60 saniye olmalıdır. Ellerimizi gerekli duyurulduğu her zaman yıkamalı ve temiz tutmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda "Sağlık Elimizde" etkinliği çerçevesinde görevliler el hijyeninin nasıl sağlandığını uygulamalı olarak yaptılar.

Kaynak: İHA