Sağlık Federasyonu Genel Başkanı’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında milli tıbbi cihaz vurgusunda bulundu. Dinç, üretilen 30'dan fazla milli tıbbi cihaz ile Türkiye'nin dünya ülkelerinin takdirini kazandığını söyledi.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk milletinin her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardığını ve her defasında küllerinden yeniden doğduğunu belirten Dinç, "'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" diyen Mehmet Akif gibi Türk milleti yeri geldiğinde destanını yazmış, dünya medeniyetleri arasında yerini almıştır. Bundan 96 yıl önce kükreyen ecdadımızın azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ölümsüzlüğünü tüm dünyaya 29 Ekimde ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye 30'dan fazla milli tıbbi cihaz üretti"

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye'nin kalkınma yolunda önemli adımlar attığını dile getiren Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Milli savunmadan, tarım ve hayvancılığa, sanayiden, çevre ve şehirciliğe her alanda Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gücünü, azmini, bilgi ve birikimini ve kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm alanlarda olduğu gibi ülkemiz sağlık alanında da yerli ve milli üretim için iradesini ortaya koymuş ve dünya ülkelerinin takdirini kazanmıştır. Bugün üretilen 30'dan fazla yerli ve milli tıbbi cihaz ülkemizin sağlık alanında gelmiş olduğu noktayı özetlemektedir. Gecesini gündüzüne katarak milli üretim için canla başla çalışan tüm bilim insanlarımıza, ülkemize ve aziz Türk milletine yaşattığı gurur için şükranlarımı sunuyorum. Federasyon olarak milli tıbbi cihaz üretimi için var gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz."

Dinç, "Bu duygularla cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin zaferle taçlanmasında ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kuruluşunda canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA