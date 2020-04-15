Sağlık görevlilerinden kanser hastası kadına evlilik yıldönümü sürprizi

Bitlis'te takip altında olan kanser hastası kadının evlilik yıldönümü sağlık çalışanları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı.

Evde sağlık hizmetleri çalışanları, 2019 yılından bu yana evinde sağlık hizmeti alan Safiye Şeker Özsoy'un evlilik yıldönümü için hazırlık yaptı. Korona virüs salgınından dolayı eşiyle birlikte evlilik yıldönümünü kutlayamayan Özsoy, sağlık çalışanlarını ellerinde pastayla görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çok mutlu olduğunu belirten Safiye Şeker Özsoy, "Gerçekten çok mutlu oldum, sayenizde çok sıra dışı, çok özel bir yıldönümümüz olacak. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle Safiye Şeker Özsoy'a ringer laktat ve izonotik desteği vermek için eve gelen sağlık çalışanları teşekkür eden Özsoy, "Sizler beni en çok mutlu eden kişiler oldunuz çünkü bugün evlilik yıldönümümüz ve kutlamaya gelen kimse olmadı. Korona virüs sebebiyle biz de kutlamak için dışarı çıkamıyoruz. Sizler gelince çok mutlu olduk, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Yapılan sürpriz ve tedavinin ardından sağlık görevlileri evden ayrıldı.

Kaynak: İHA