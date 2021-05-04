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Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Bebeklerin hastanelere transferi Sağlık Bakanlığı tarafından kuvöz ve özel medikal cihazların bulunduğu yenidoğan ambulanslarıyla yapılıyor.

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Bebeklerin hastanelere transferinin güvenle ve tedavileri aksamadan yapılabilmesi için ülke genelinde 50 yenidoğan ambulansı hizmet veriyor. Yenidoğan transport ekibinde, sorumlusu olarak bir doktor ya da paramedik, yardımcı sağlık personeli ve sürücü görev alıyor.

Yenidoğan transferinde görev alacak personel, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneğinin ortak çalışmasıyla belirlenen eğitim programını tamamladıktan ve ilgili alanlarda staj yaptıktan sonra ekipte görevlendiriliyor.

Kovid-19 salgını sürecinde çevrim içi sürdürülen eğitimlere 600 personel katıldı.

Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklerin nakli için kullanılacak araçlarda yetişkin ambulanslarından farklı olarak özel ekipman bulunuyor.

Yenidoğan ambulanslarında nakil kuvözü, portatif neonatal mekanik ventilatör, aspiratör, neonatal nabız oksimetre, defibrilatör, infüzyon ve perfüzyon pompaları ve nakil çantası bulunuyor.

HAYATA TUTUNMALARI İÇİN HER DAKİKA ÖNEMLİ

Yenidoğan transport ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Cemile Ünlü, acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklerin sağlık kuruluşlarına transferinin güvenle yapılması için çalıştıklarını belirtti.

Farklı rahatsızlıklarla doğan bebeklerin hayata tutunmaları için her dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, bu kapsamda yenidoğan ambulanslarındaki ekipmanla transfer sırasında gerekli acil müdahalelerin yapılabildiğini kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklere özel ambulans

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