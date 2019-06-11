Sağlık Lisesinde mezuniyet coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesinin 2019 yılı mezunları için okulun konferans salonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dincer İpek, öğretmenler, mezun olan öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Burada bir konuşma yapan Müdür Dinçer İpek, Malazgirt'te yıllardır kalite odaklı eğitim hizmeti verdiklerini ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Değerli öğretmenlerim, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Malazgirt Sağlık Meslek Lisemizin mezuniyet törenine hoş geldiniz, Sevgili gençler; bizler sizleri eğitim öğretimin dışında hayata da hazırlamaya çalıştık. Bugüne kadar ailenizden ve bizlerden öğrendikleriniz sizlere rehberlik edecektir. En önemli rehberiniz ise karakteriniz ve kişiliğiniz olacaktır. Kendinize, hayata dair hedefler belirleyin ve bu hedeflerinize koşar adımlarla gidiniz. Bizler bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız. Unutulmamak ve unutmamak dileği ile Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Mehmetcan Balandı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından plaketle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, mezun olan tüm öğrencilere üniversite giriş sınavında başarılar diledi.

Program; bayrak ve flama devir teslim töreni ile devam etti. Mezun olan öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından mezun öğrencilere gruplar halinde diplomaları verildi. Kep atma gösterisi ile mezuniyet töreni sona ererken, mezun öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlenerek mezuniyetlerini kutladılar.

Kaynak: İHA