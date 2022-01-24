Sağlık Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sağlık Memuru maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sağlık Memuru pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sağlık Memuru nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sağlık Memuru olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sağlık Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Sağlık Memuru Maaşları

Sağlık Memuru maaşı ortalama olarak aylık 12250_TL'dir. En düşük Sağlık Memuru maaşı 9500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sağlık Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2221.32

Meslek Adı :

Sağlık Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan ve denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sağlık Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın tedavisinde, doktorla işbirliği içinde tedavisini uygulamak,

b) Enjeksiyon ve pansuman yapmak,

c) Tansiyon ölçmek,

d) Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olmak,

e) Kültür hazırlamak,

f) Kan grubunu belirlemek,

g) Gebelik testi yapmak,

h) Sünnet yapmak,

i) Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti vermek,

j) Aşı faaliyetlerini yürütmek,

k) İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip etmek,

l) İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere vermek ve incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirmek,

m) Sağlıkla ilgili sorunları tespit etmek ve üstlerine iletmek,

n) Malzeme ve ilaç mevcudunu takip emek ve alınması gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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