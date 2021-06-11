 Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Kuzey Amerika ülkesi Kosta Rika hastane skandalını konuşuyor. Kovid-19 aşı sırası bekleyen hastalar televizyon ekranında yayınlanan cinsel içerikli filmle neye uğradığını şaşırdı.

Hastaların sıra beklediği esnada bekleme salonunda bulunan tv ekranında aniden iki kadının yer aldığı cinsel içerikli film yayınlanmaya başladı. Yaşanan skandal sonrasında sıra bekleyen hastalar neye uğradığını şaşırırken, hastane personeli panik içerisinde ekranı kapatmaya çalıştı.

TELEVİZYONUN KABLOSUNU ÇEKTİLER

Çalışanlar cinsel içerikli filmin ekrana yansımasıyla şoke olurken, olaya müdahale etmeye çalıştı. Televizyonu kapatamayan çalışanlar çaresi fişi çekmekte buldu.

Olayla ilgili konuşan Anthony Barboza isimli görgü tanığı, sağlık merkezi bekleme salonunda bulunan ekranda koronavirüs salgınına ilişkin uyarıların yayınlandığını söyledi. Barboza cinsel içerkli filmin ekrana bir anda geldiğini söyleyerek, hayrete düştüğünü ifade etti.

Öte yandan sağlık merkezinde yaşanan skandalda, videonun bir hata sonucu mu yoksa kasten mi yayınlandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.