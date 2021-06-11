Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm full, tek parça izle | ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izleArka Sokaklar 593. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar 593. bölüm canlı izleÇukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacakİbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı geldi 2021?Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacakSon dakika | Kilis Yukarı Afrin Barajı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründüSon dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Kuzey Amerika ülkesi Kosta Rika'daki bir sağlık merkezinde Kovid-19 aşı sırası bekleme salonunda televizyon ekranında cinsel içerikli film gösterildi. Hastalar ve sağlık merkezi çalışanları büyük şaşkınlık yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Kuzey Amerika ülkesi Kosta Rika hastane skandalını konuşuyor. Kovid-19 aşı sırası bekleyen hastalar televizyon ekranında yayınlanan cinsel içerikli filmle neye uğradığını şaşırdı. 

Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Hastaların sıra beklediği esnada bekleme salonunda bulunan tv ekranında aniden iki kadının yer aldığı cinsel içerikli film yayınlanmaya başladı. Yaşanan skandal sonrasında sıra bekleyen hastalar neye uğradığını şaşırırken, hastane personeli panik içerisinde ekranı kapatmaya çalıştı. 

TELEVİZYONUN KABLOSUNU ÇEKTİLER

Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Çalışanlar cinsel içerikli filmin ekrana yansımasıyla şoke olurken, olaya müdahale etmeye çalıştı. Televizyonu kapatamayan çalışanlar çaresi fişi çekmekte buldu. 

Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Olayla ilgili konuşan Anthony Barboza isimli görgü tanığı, sağlık merkezi bekleme salonunda bulunan ekranda koronavirüs salgınına ilişkin uyarıların yayınlandığını söyledi. Barboza cinsel içerkli filmin ekrana bir anda geldiğini söyleyerek, hayrete düştüğünü ifade etti.

 Sağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründü

Öte yandan sağlık merkezinde yaşanan skandalda, videonun bir hata sonucu mu yoksa kasten mi yayınlandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, soruşturma devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT