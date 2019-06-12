Sağlık merkezinin telefon kablolarını kestiler

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aile sağlığı merkezi binasının telefon kabloları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzeri eski Devlet Hastanesi karşısında yer alan Bademlik Sağlık Merkezi bahçesine giren şahıslar, internet erişimini sağlayan telefon kablolarını kesti. Kestikleri kabloyu çalarak, kayıplara karışan şahısların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA