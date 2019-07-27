Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla Büyüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Kayseri'ye tahsis edilen 3 Aşı Nakil Aracı, düzenlenen törenle görev yerlerine teslim edildi.

Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "Bugün Sağlık Bakanlığımızın Avrupa Birliği Projesi kapsamında ilimize tahsis ettiği 3 Adet Aşı Nakil aracının teslimatını almış bulunmaktayız. Melikgazi, Kocasinan ve Merkez bölgesine tahsis edeceğimiz araçları tüm birimlerimiz aktif olarak kullanacaklar. İnşallah hayırlı hizmetler verecekler. Değerli Daire Başkanımız Dr. Kanuni Keklik'e araçların ilimize tahsisi sırasında gösterdiği gayretten ve bu anlamlı ziyaretinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık hizmetleri sunulurken çeşitli kaynakların kullanıldığına vurgu yapan Sağlık Bakanlığı Göç Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ise; "Bu kaynaklardan bir tanesi de dış ülkelerden yapılan hibe kaynakları. Avrupa Birliği ile bir proje gerçekleştirdik ve adına "Sıhhat" dedik. Bu proje ile de sağlık hizmetlerini destekleme ve güçlendirme amacını ortaya koyduk. Bu amaç doğrultusunda da özellikle bulaşıcı hastalıklara yönelik kapasitemizi de güçlendiriyoruz. Daha önce illerimize aşı depoları, aşı dolapları aldık ve dağıttık. Aşılar tedarik ederek dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu işin niteliğine yönelik en önemli olgularından bir tanesi de uygun şartlarda aşıları taşımak. Bunun içinde bu kaynağı kullanarak 57 tane aşı aracı tedarik ettik ve ihtiyacı olan illere göndermeyi planladık. Kayseri ilimize de üç aracı tahsis etmiş olduk. Hayırlı olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Teslim törenine, Sağlık Bakanlığı Göç Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, SIHHAT Proje Saha Gözlemcisi Dr. Uğur Gönülalan, Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA