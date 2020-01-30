Sağlık Müdürü Erkan Hirik’ten Durkaya Ören’e teşekkür plaketi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören'e plaket takdim etti.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören'in emekli olmasından dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından Erzincan'a yapmış olduğu sağlık hizmetleri ve katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Emeklilik hayatında Durkaya Ören'e başarılar dileyen Hirik, Erzincan'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Plaket takdimine Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, Başhekim Yardımcısı Dr. Emrah Yılmaz katıldı.

Kaynak: İHA