Sağlık Müdürü Kalkan'dan grip açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Kesinlikle ve kesinlikle mevsimsel grip ve gene mevsimsel bulaşıcı hastalıklar sınıfından olan menenjit ile ilgili bizim kontrolümüzün dışında hiçbir durum söz konusu değildir." dedi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Edirne'de mevsimsel grip vakıası ile ilgili bir salgının olmadığını söyledi.

Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ve Kamu Hastaneleri Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu mevcut durumun bu yönde olduğunu belirten Kalkan, "Edirnemiz için 2018'deki ocak ayı rakamlarımız ile 2019 ocak ayı rakamlarımız hemen hemen aynı durumdadır." dedi.

Edirne kamu oyunu da meşgul eden ve sosyal medyada da bilinçsizce dolaştırılan bir ses kaydının olduğunu aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üniversitemiz geçtiğimiz gün bir basın açıklaması bildirisi yayınladı. Kısa öz bir metin idi bu metin. Gene bu rahatsızlık da mevsimsel bir rahatsızlık olup, dönem dönem değişik şehirlerimizde, ülkemizde, dünyada ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla bununla ilgili halkımızı paniğe sevk edecek bir salgın durumu asla bulunmamaktadır. Sağlık Müdürlüğümüz başta sayın valimizin de yakın takibiyle bu konuyu hassasiyetle nabzını tutmakta ve takibini yapmaktadır.

Konuyla ilgili Malkara'dan bize intikal eden, Keşan üzerinden üniversite hastanemize gelen bir hastamız oldu. Bu hastamızın kaybıyla sonuçlanan vakıanın devamında biz her zaman ne yaptıysak aynısını yaptık. Yani bunu taşıyan birinci derecede pirimer temasta olan ambulans görevlilerimiz, hastanelerde geçtiği acil çalışanlarımız, temas eden bütün insanlarımız ve öğrenci kardeşimizin okuduğu okuldaki bütün şeyler varıncaya kadar, öğrenci arkadaşları varıncaya kadar Tekirdağ Bulaşıcı Hastalıklar Birimimizle de bizim Edirne Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz sürekli temas halinde olarak bütün profilaptik koruyucu çalışmaları yapmış durumundadırlar."

Kalkan, şeffaflığın her türlü bilgi araçlarının yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde bir bilginin saklanmasının asla düşünülemeyeceğini belirtti.

Bu durumu esefle karşıladıklarını aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Burada kendine vazife çıkaran arkadaşlarımız, silsile yoluyla, hastanemizin, ilgili hastanemizin, üniversite hastanemizin başhekimliğine, rektörlüğüne, il sağlık müdürlüğüne, hatta sayın valimize kadar izlemesi gereken süreçleri izlemiş olsaydı bugün halkımızı paniğe sürükleyecek hiçbir durum olmayacaktı. Kesinlikle ve kesinlikle mevsimsel grip ve gene mevsimsel bulaşıcı hastalıklar sınıfından olan menenjit ile ilgili bizim kontrolümüzün dışında hiçbir durum söz konusu değildir. Bunu bütün samimiyetimle valiliğimiz adına, sağlık il müdürü olarak bakanlığımız adına sizlerle paylaşıyorum."













































Kaynak: AA