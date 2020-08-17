Sağlık Ocağı çalışma saatleri |Sağlık ocağı kaça kadar açık? Kaçta kapanır 2020?

Vatandaşların sağlık sorunları olduğunda hastanelerden önce ilk tercih ettiği sağlık kuruluşları Aile Hekimliğidir, yani bilinen adıyla sağlık ocağıdır. Sağlık sorunların giderilmesi noktasında işlevsel kuruluşlardan olan sağlık ocaklarına gitmek için MHRS'den randevu alınarak gidilmesi gerekiyor. Bu kapsamda sağlık ocaklarının hangi saatlerde çalıştığı da merak ediliyor. Peki Sağlık ocağı kaça kadar açık? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanır 2020? Bu kapsamda sağlık ocağı çalışma saatleri haberimizde...

SAĞLIK OCAĞI NEDİR?

Halk arasında sağlık ocağı olarak da adlandırılan Aile Sağlık Merkezleri (ASM), köy, mahalle gibi daha küçük idari yerleşim yerlerinde vatandaşların sağlık sorunlarına şifa bulmaktadır.Aile hekiminizi, e-Devlet/e-Nabız uygulaması üzerinden aile hekimi sorgulaması yapılarak veya en yakın Aile Sağlığı Merkezi veya bulunulan ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurarak öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ |SAĞLIK OCAĞI KAÇA KADAR AÇIK? KAÇTA AÇILIYOR?

Sağlık ocakları (Aile Sağlık Merkezi) ülke genelinde saat 08.00'de mesaiye başlar, öğleden sonra saat 17.00'ye kadar hizmet verirler. Öte yandan bazı Aile Sağlık Merkezlerinin çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Bu durumda Aile Sağlık Merkezinizi yada MHRS'yi arayarak bilgi alabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI RANDEVU ALMA

Sağlık Ocağından randevu almak için 182'yi arayabilirsiniz yada MHRS'nin mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz. Öte yandan linke tıklayarak randevu alabilirsiniz. SAĞLIK OCAĞI RANDEVU AL

SAĞLIK OCAKLARI SAAT KAÇTA KAPANIR 2020?

Sağlık ocakları saat 17.00 itibariyle kapanmaktadır. Bu saat diğer sağlık ocaklarında farklılık gösterebilir.

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Sağlık ocakları saat 12.00 ile 13.00 arasında öğle arası yapmaktadır ve hizmet vermezler.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Ocakları, hastaneler gibi hafta içi hizmet vermektedir. Cumartesi ve pazar günü çalışmamaktadırlar.