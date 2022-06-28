Resmi tatil olan Kurban Bayramı süresince sağlık sorunu yaşamaları durumunda vatandaşlar, her mahallede bulunan sağlık ocağı ya da diğer adıyla Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyorlar. Bu kapsamda internet arama motorlarında Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtları haberimizde...

SAĞLIK OCAKLARI KURBAN BAYRAMI’NDA ÇALIŞIYOR MU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda sağlık ocağında çalışacak olan personel 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra hizmet vermeyecekler. Daha sonra bayram süresi olan 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 tarihleri süresince de sağlık ocakları çalışmayacak. Sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI 2022 ?

Aile Sağlığı Merkez'leri kamu kurumları olduğu için Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak. Personeller 9 gün boyunca tatil yapacak.

Bayram tatili günleri şöyle:

8 Temmuz Cuma öğleden sonra

9 Temmuz Cumartesi

10 Temmuz Pazar

11 Temmuz Pazartesi

12 Temmuz Salı

13 Temmuz Çarşamba

14 Temmuz Perşembe

15 Temmuz Cuma