Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Yaş 70, iş bitmemiş" dedirtti! "70 yaşında bakireyim, sevgilimle ..."Süper Loto sonuçları 28 Haziran 2022 Salı| 28.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıKurban Bayramı’nda hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2022? Hastaneler çalışıyor mu?Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan, duş sonrası nefes kesen bornozlu paylaşım! "Başörtün nerede Hanife?"Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?Abdurrahman Dilipak'tan, tokat gibi açıklama! "Olmayan mikrobun resmini yayınlayıp, ilacını ürettiler, aşısını buldular!"Citroen C3 ve C4 modellerinde inanılmaz fiyatlar! 90.000 TL’ye %0,89’le kredi! Anında 10.000 TL indirim de cabası!Son dakika | Maskeler geri gelecek mi? Bakan Koca'dan umut vaat eden açıklama:" Kötü günler geride kaldı"
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı sürecince sağlık ocaklarının durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı? sorularının cevapları haberimizde...

Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan Kurban Bayramı süresince sağlık sorunu yaşamaları durumunda vatandaşlar, her mahallede bulunan sağlık ocağı ya da diğer adıyla Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyorlar. Bu kapsamda internet arama motorlarında Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtları haberimizde... 

Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

SAĞLIK OCAKLARI KURBAN BAYRAMI’NDA ÇALIŞIYOR MU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda sağlık ocağında çalışacak olan personel 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra hizmet vermeyecekler. Daha sonra bayram süresi olan 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 tarihleri süresince de sağlık ocakları çalışmayacak. Sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verecek. 

Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI 2022 ?

Aile Sağlığı Merkez'leri kamu kurumları olduğu için Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak. Personeller 9 gün boyunca tatil yapacak.

Bayram tatili günleri şöyle:

8 Temmuz Cuma öğleden sonra

9 Temmuz Cumartesi 

10 Temmuz Pazar

11 Temmuz Pazartesi

12 Temmuz Salı

13 Temmuz Çarşamba

14 Temmuz Perşembe

15 Temmuz Cuma

Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT