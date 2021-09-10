Sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu 2021? Sağlık ocakları PCR testi yapar mı 2021? Sağlık ocaklarına PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

SAĞLIK OCAKLARINDA PCR TESTİ YAPIYOR MU 2021? SAĞLIK OCAKLARI PCR TESTİ YAPAR MI?

Aşı yaptırmayan vatandaşlardan istenen PCR testinin devlet ve özel hastanelerde yaptırıldığı bilinse de sağlık ocağında yapılıp yapılmadığı da şu sıralar vatandaşlar tarafından aratılıyor. Alınan bilgilere göre sağlık ocaklarında koronavirüs PCR testi henüz yapılamamaktadır.

SAĞLIK OCAKLARINDA PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında PCR testi ücretsiz olarak yapılan PCR testi özel hastanelerde ücretli olarak yapılabiliyor. Sağlık ocaklarında ise henüz PCR testi yapılmadığı için bu soruya net bir cevap verilemiyor.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Moleküler tanı testi de denilebilir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR bir tanı testi olarak bilinir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı gösterir. Yani PCR testi ile kişinin vücudunda Covid-19 var olup olmadığı anlaşılır. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilir. Eğer kişi daha önce hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek istiyorsa PCR testini değil, antikor testlerini yaptırmalıdır.

Testin yapıldığı anda virüsün vücudunda olup olmadığını bilmek isteyen bir kişi için uygulanan yöntem PCR olarak bilinen Polimeraz Zincir Reaksiyonu testidir. PCR testinde burun sürüntüsü ve boğaz sürüntüsü kullanılabilir. Hastanede yatan hastalarda ise özel yöntemlerle bronşların içindeki salgıyı alarak da PCR testini yapılabiliyor.

PCR TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 24 saat içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.