Sağlık personeli 45 günlük bebeğini kameradan ve kapıdan görebiliyor

KÜTAHYA 112 Acil Servisi'nde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan İbrahim Bulan, 45 gün önce doğan ve Ebrar Eslina adını verdiği bebeğini nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebiliyor. Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle ailesinden ayrı yaşadığını ifade eden Bulan, "45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip, konuşup, hasret gideriyoruz" dedi.

Kütahya'da 112 acil servisinde ATT olarak çalışan İbrahim ve Merve Bulan çiftinin 45 gün önce Ebrar Eslina adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Koronavirüs salgını tehlikesinin başlamasıyla birlikte İbrahim Bulan evden ayrılarak başka bir eve yerleşti. Her gün koronavirüsle ilgili vakalara giden Bulan, ailesini ve yeni doğan bebeğini korumak için nöbet çıkışlarında kapıdan, gün içerisinde ise cep telefonuyla eşiyle görüntülü konuşma yaptığı sıralarda görebildiğini söyledi. Gün boyu hastalarla ilgilenen Bulan, eşini ve bebeğini bu şekilde koronavirüsten koruduğunu söyledi.

Koronavirüs vakalarına baktıkları için kendisini bu şekilde izole ettiğini anlatan ATT İbrahim Bulan, "Kütahya 112 acil serviste ambulansta çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı evimize gidemiyoruz. Bu tür vakaları gittiğimizden dolayı ne ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz için ailemizi tehlikeye sokmamak için bu süreçte onlardan ayrı kalıyoruz. Sizleri ve ailemizi korumak için biz kendimizi izole ediyoruz. Yalnız yaşıyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın. 45 günlük bebeğimiz var. Anca nöbet çıkışlarında, normal günlerde telefonla görüntülü olarak, camdan kapıdan sosyal mesafeyi koruyarak birbirimizi izleyip konuşup hasret gideriyoruz. Hepsi onların sağlığı için" dedi.

Koronavirüsün çok kısa sürede yayıldığını anlatan Bulan, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca da evde kalınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA