Sağlık-Sen ek gösterge puanının artırılmasını istiyor

Sağlık-Sen Bursa Şubesi ocak ayı il divan toplantısını yaptı.

Yönetim kurulu, ilçe yönetimleri ve iş yeri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda gündem ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sendikanın talebi doğrultusunda gündeme gelen sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "3600 ek gösterge, başta Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 4 meslek grubu olan sağlık çalışanları, öğretmenler, polisler ve din görevlileri olmak üzere bütün kamu çalışanlarına hakkaniyetli bir şekilde verilmelidir. Bunun için hem Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından hem de Memur-Sen Genel Merkezi tarafından gerekli çalışmalar ve mücadeleler sürdürülmektedir. 2018-2019 yılı IV. dönem toplu sözleşme taleplerimizde yer aldığı üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan artırılmalı, yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi bulunmayan meslek gruplarına da ek gösterge verilmelidir" dedi.

Konuşmasının devamında kamu görevlilerinin maaş zam oranına da işaret eden Yünkül, "2018 yılı genelinde ve özellikle de yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyonun, maaş ve ücret geliriyle hayatlarını idame ettiren kesim üzerinde baskı oluşturduğu ve mağduriyet yaşattığı aşikardır. 2019 yılı Ocak ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı, bu mağduriyeti gidermede yetersiz kalmıştır. 2018 yılı için hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki dört katı aşan fark nedeniyle kamu görevlileri başta olmak üzere, ücretlilerinin enflasyon kaynaklı mağduriyetlerinin geçmişe etkili olacak şekilde tazminini sağlayacak bir uygulama ve düzenleme yapılmalı ve sabit gelirlilerin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir" diye konuştu.

Yünkül, "Bütün kurumlarda yetkili sendika olmak için sürekli çalışmalıyız. Bu günler bizim için önemli. Sahada her zaman var olan teşkilatımızın biraz daha gayret göstermesi arzusundayız. Bizler, mayıs ayı sendikacıları gibi sadece yetki döneminde ortaya çıkıp, yalan iftira ve aldatmacalarla sendikacılık yapamayız. Bizler sürekli sahadayız. Sendikacılık yaparken de ilkeli davranıyoruz. Bizim için en önemli konu çalışanların bize güvenidir. Asla bu güveni zedeleyecek beyanatta bulunmadık, bulunmayacağız. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar dolayısıyla bütün teşkilatımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA