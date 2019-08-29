Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden maaş zammına tepki

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile memur maaşlarına yapılan zam oranlarına sert tepki gösterdi. Hakem Heyetinin memurları hayal kırıklığına uğrattığı belirtilen açıklamada, "Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı" denildi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu, hükümetin memurlara verdiği zam oranını değerlendirdi. Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 oranındaki zam kararının Hakem Heyeti tarafından kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Kararın Türkiye gerçekleri ile bağdaşmadığını ve adaletsiz olduğunu belirten Arayıcı, "Toplu sözleşme görüşmeleri memurlar açısından tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır" dedi.

"Hakem değil noter heyeti"

Arayıcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme görüşmeleri ve Hakem Heyetinin kararı, bürokrasinin memurlara tepeden baktığını, Türkiye gerçeklerini görmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hakem Heyeti, hükümetin çok düşük olan, memuru enflasyona, zamlara, hayat pahalılığına ezdiren kararını aynen onaylamış, adeta bir noter gibi davranmıştır. Bu kurul kamu görevlileri hakem kurulu değil, de adeta Kamu İşvereni Hakem Kurulu gibi görev yapmıştır. Ne kamu işveren temsilcileri ne de hakem heyeti memurları anlamaya çalışmadı. Sonuçta da milyonlarca insan için hayal kırıklığı yaşandı. Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ve enflasyon oranı ortada iken ülkenin gerçekleri ile bağdaşmayan bir zam oranını kabul etmemiz mümkün değildir. Enflasyona bağlı alım gücünün iyice düştüğü bu ortamda memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Memurun emeği değersizleştirilmiş ve memurlar açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir."

"Hükümet sesimizi duymalı"

Sağlık çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinden beklentilerini de hatırlatan Başkan Arayıcı, şöyle devam etti:

"Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte uygulamaya konulan döner sermaye yönetmeliği geldiğimiz noktada hekiminden hizmetlisine kadar tüm sağlık çalışanlarının en büyük şikayet konusu haline gelmiştir. Döner sermaye gelirlerinin sürekli düşmesi dolayısıyla sağlık çalışanlarının fakirleşmesinin önüne geçmek amacıyla adil bir döner sermaye sistemi sağlık çalışanları için birinci önceliktir. Sağlık-Sen Genel Merkezimizin tüm çabalarına rağmen bu konuda olumlu bir adım atılmadığını görmek üzüntü vericidir. Sağlık çalışanlarının iş yükünün sürekli arttığı bir ortamda çalışanların gelirlerinin düşmesi kabul edilemez bir durumdur. Sürekli Türkiye'nin büyüdüğünü, ekonominin güçlendiğini dile getiren Hükümet yetkilileri başta sağlık çalışanları olmak üzere memurların haklı sesini duymalı, gelirleri artırıcı tedbirleri devreye almalıdır."

Kaynak: İHA