Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, doktorun saldırıya uğradığı hastaneyi ziyaret etti

Samsun'da bir hasta yakınının hastanede saldırıya uğrayarak darp edilmesi olayıyla ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş olayın meydana geldiği hastaneye ziyaret ederek sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baş ağrısı şikayetiyle acile gelen bir hasta, kalabalığı görünce kendisinin sırasının öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık arasında sıra tartışması çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine hasta yakını, görevli doktora yumruk atarak darp etti. Dr. Hüseyin Tufan Yanık, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, beraberinde Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı İlyas Biçer ile birlikte olayın meydana geldiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Genel Başkan Metin Memiş, olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerden gerekli olan tedbirlerin alınmasını istedi.

Başkan Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yasası ile ilgili yaptığı açıklamada, " Sağlık çalışanlarının birileri tarafından şiddete uğramasına tahammülümüz yok. Bu anlamda 82 milyon vatandaşımızı da duyarlı davranmaya ve bu kutsal meslek olan sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili mecliste yapılan düzenlemelerle birlikte tutuklu yargılanmaları gündeme gelmişti. Tutuklu yargılanmayla ilgili kanun düzenlenmesi çıkmasına rağmen maalesef uygulanamıyordu. En son bizim ısrarımızla CMK'ta bir düzenleme yapıldı. Tutuklu yargılanmanın da önü açılmış oldu. Şiddetin önüne geçmek için daha yaptırımları olması gerekiyor. Artık bu holiganların sağlıktan şiddetten ellerini çekmeleri gerekiyor. Bu anlamda bu işin takipçisi olacağız. Doktor arkadaşımıza ve sağlık camiasına geçmiş olsun diyoruz. Bizim bundan sonra bir arkadaşımızın şiddete uğramasına tahammülümüz yok" dedi.

Kaynak: İHA