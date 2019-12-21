Sağlık Sen’de Hüseyin Özcan güven tazeledi

Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Hüseyin Özcan güven tazeleyerek yeniden bu göreve seçildi.

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan ile Şemsettin Karadoğan ve İl Sağlık Müdürü Dr Mahmut Arık'ın katılımıyla Sağlık Sen Kilis şubesi 1'inci olağan kongreyi yapıldı. Seçimlere tek liste halinde giren Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Hüseyin Özcan, bu göreve yeniden seçildi.

Kaynak: İHA