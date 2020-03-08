İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sağlık Sen’den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

Sağlık Sen’den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.

Sağlık Sen’den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal ve beraberindekiler, Silopi'de bulunan Kızılay kan bağış aracını ziyaret etti. Anmal ve beraberindekiler, burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.

Hediyelerini alan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Sağlık Sen’den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

Sağlık Sen’den Kızılay kan bağış aracına ziyaret

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT