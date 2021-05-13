Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3259.09
Meslek Adı : Sağlık Teknisyen Yardımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlıkla İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Sağlık Teknisyen Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Sağlık Teknisyen Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü mesleği için “8161.26” kod olarak kullanılır iken Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri mesleği için “3211.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Sağlık Teknisyen Yardımcısı Meslek Kodu “3259.09” olarak belirlenmiştir.