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Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Sağlık Teknisyen Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sağlık Teknisyen Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3259.09

Meslek Adı : Sağlık Teknisyen Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlıkla İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sağlık Teknisyen Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sağlık Teknisyen Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü mesleği için “8161.26” kod olarak kullanılır iken Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri mesleği için “3211.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sağlık Teknisyen Yardımcısı Meslek Kodu “3259.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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