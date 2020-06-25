Sağlık teknolojilerine destekler sürecek

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) son teknoloji cihazlarla üretim gerçekleştiren Dinçsa İlaç'ın fabrikasını ziyaret etti. Burada Varank'ı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Dinçsa İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dinçer karşıladı.

Fabrikanın üretim birimlerinde incelemelerde bulunan Varank, Dinçer'den üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Varank, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaç ve medikal sanayisinin ne kadar değerli olduğunun tekrar ortaya çıktığını söyledi.

Bu anlamda Türkiye'de kurulu altyapısı olan güçlü ilaç sanayi firmaları bulunduğuna işaret eden Varank, Dinçsa'nın da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Varank, Türkiye'de yerli ilaç sanayisinin istenilen kapasitelerde olmadığına dikkati çekerek, kapasite oranlarının yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun için ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz."

Bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra, Bakanlığın yatırım teşvikleri ve KOSGEB aracılığıyla da destek sağladıklarını hatırlatan Varank, ilaç ve kimya sanayisine 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde de özel bir başlık açtıklarını kaydetti.

- "Birkaç ay içinde müjdeli haberler verebiliriz"

Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin soru üzerine Varank, salgın daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK çatısı altında "Covid-19 Türkiye Platformu"nu oluşturup, bilim insanlarına, Ar-Ge merkezlerine ve şirketlere çağrıda bulunduklarını anımsattı.

Varank, söz konusu platformda hem Türkiye'ye hem de dünyaya çare bulacak gelişmelere imza atmak istediklerini aktardı.

Platformda, 18 farklı projenin yürütüldüğü bilgisini veren Varank, şunları kaydetti:

"Kovid-19 Platformunda Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve Ar-Ge merkezlerinden yüzlerce bilim insanımız hastalığa şifa olacak ilaçların ve bağışıklık kazandıracak aşıların geliştirilmesiyle ilgili büyük bir gayret gösteriyor. Buraya gelmeden önce Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ni (UNAM) ziyaret ettim. Burada bir hocamızın özellikle tanı kitleri ve Griffithsin molekülüyle ilgili çalışmaları vardı. Burada gelinen aşamaları ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Özellikle de tanı kitleriyle ilgili ticarileşme aşamasına gelmiş projeleri konuştuk."

Varank, bilim insanlarının büyük bir gayretle çalıştığına dikkati çekerek, "Aşı geliştirme alanında hayvan deneyleri hızlı bir şekilde devam eden projeler var. Önümüzdeki birkaç ay içinde müjdeli haberler verebiliriz. Bu bir bilimsel yarış. Bilimsel faaliyetler sonucunda, hem Türkiye'ye hem de dünyaya çare olacak çözümleri elde edeceğimize inanıyoruz. Bunların klinik çalışmalara aktarılması ve ticarileşmesiyle ilgili desteklerimizi de güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye her türlü ilacı yapabilecek imkana sahip"

Dinçer de Kovid-19 sebebiyle dünyada sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, Türkiye'nin salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İlaç sektöründe de Türkiye'nin kalite ve kabiliyet açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu belirten Dinçer, "Bugün görüldü ki eğer bir ülke kendi ilacını kendi yapmazsa çok sıkıntı yaşıyor. Türkiye her türlü ilacı yapabilecek imkana sahip. Devletimiz de bize bu imkanları veriyor." dedi.

Kaynak: AA