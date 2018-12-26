Sağlık turizminin yeni çekim merkezi Trakya olacak

TEKİRDAĞ (İHA) – Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi'nin sağlık turizminde yeni çekim merkezi olabileceğini belirterek, "Özel sektör ve kamu kuruluşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Balkan ülkelerine yönelik daha somut adımlar atılması gerektiğine karar verdik." dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinden gelen 7 kişilik doktor heyeti Trakya bölgesindeki sağlık tesislerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla devlet, özel ve üniversite hastaneleri ile 2016 yılından bu yana işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sağlık turizm çalışmalarımızın ilk aşamasında her yıl düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Fuarı Hestoruex'e katılım sağladık. Ardından Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenledik. Çalıştay ile bölgemizin sağlık turizmi açısından avantaj, dezavantaj ve hedef ülkelerin hangileri olabileceğini tartıştık. Buradan elde ettiğimiz neticede gördük ki Trakya Bölgesi için Balkan ülkelerinin hedef ülke olabileceği sonucuna vardık. Özel sektör ve kamu kuruluşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Balkan ülkelerine yönelik daha somut adımlar atılması gerektiğine karar verdik" dedi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara da değinen Şahin, "Ajansımızdan uzman arkadaşlarımız Gümülcine Başkonsolosluğu ve Batı Trakya'daki Yüksek Tahsilliler Derneği aracılığı ile İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde farklı branşlarda çalışan soydaş doktorları Trakya'ya davet etti. Davet neticesinde birbirinden değerli bu doktorlarımız Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık tesislerini ziyaret edecek. Umut ediyorum ki bu ziyaretler bölgemizde sağlık turizminin gelişmesi noktasında ivme kazandıracak. Bu çalışmalarımızın devamında paydaş kurumlarımızla Balkan ülkelerinde tanıtım çalışmaları yapacağız, ikili görüşmeler organize edeceğiz. İlerleyen dönemlerde bu çalışmalarımızın verimini almaya başlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Batı Trakya'dan gelen doktor heyeti Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan özel ve devlet hastanelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık tesisleri ziyaretlerinin ilk günü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Özel Trakya Hastanesi, Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Özel Medikent Hastanesi ve Özel İrmet Hastanesi ziyaret edildi. İkinci gününde ise Özel Optimed Hastanesi, Özel Çorlu Vatan Hastanesi, Özel Reyap Hastanesi, Sevgi Ağız ve Diş Polikliniği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Özel Keşan Hastanesi ziyaret edildi. Farklı alanlarda uzman doktor ekip içerisinde, kardiyalog, ürolog, jinekolog, dahiliye uzmanı pediatrist ve diş hekimi yer aldı.

İki gün süren ziyaretlerde öncelikle hastane yetkilileri tarafından hastane tanıtım sunumları yapıldı. Ardından doktor heyeti hastanenin farklı bölümlerini yerinde inceleme fırsatı buldular. Trakya Bölgesi'nde beklentinin çok üzerinde kaliteli ve hızlı sağlık hizmetlerinin sunulabileceğini yerinde gören misafir heyet, ihtiyaç halinde bölgeye hasta yönlendirilmesi konusunda işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA