Sağlık Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sağlık Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sağlık Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sağlık Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sağlık Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sağlık Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sağlık Yöneticisi Maaşları

Sağlık Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 11750_TL'dir. En düşük Sağlık Yöneticisi maaşı 9000_TL, En yüksek ise 14500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sağlık Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1342.03

Meslek Adı :

Sağlık Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kışıdır.

Sağlık Yöneticisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, ışçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

A) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptamak ve sağlanması için gerekli önlemleri almak,

b) Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,

c) Günlük yiyecek tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlamak,

d) Tıbbı cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gıbı ışlerın ılgılılerce zamanında yapılmasını sağlamak,

e) İdarı bırımlerın görevlerını düzenlı ve verımlı bır şekılde yapmalarını sağlamak, kendısıne bağlı personelın mevcut kanun tüzük ve yönetmelıkler uyarınca görev, yetkı ve sorumluluklarını belırlemek

, f) Kurumda gereklı güvenlık önlemlerını almak, sıvıl savunma uzmanı yoksa, sıvıl savunma, deprem, yangın ve su baskınları gıbı olağanüstü haller ıçın genel olarak devlet kuruluşları ıdare amırlerıne yüklenmış görevlerı yürütmek,

g) Kurumun, perıyodık ıstatıstık, polıklınık ve laboratuar çalışma cetvellerını düzenleterek ılgılı yerlere göndermek,

h) Bulaşıcı hastalık teşhısı konulan olayları ve bunlardan ölenlerı kurumun bulunduğu yerın sağlık amırıne günü gününe ve ayrıntılı şekılde haber vermek,

ı) Hastanenın mevcut ve gelecektekı yatak gereksınmesının tespıtı ıçın gereklı çalışmaları yapmak, vb. görev ve ışlemlerı yerıne getırır.

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