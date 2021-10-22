Sağlıkçılar için yapılan heykel de o listeye girdi! İşte Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan heykel faciaları! Denizli'de, özellikle Covid-19 döneminde mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa edildi. Park alanının içerisinde sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. O heykeller diğer illerde "facia" olarak nitelendirilen heykeller kategorisinde yer aldı.

1 23 Denizli'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller dikkat çekti.