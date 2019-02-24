Sağlıkçılardan işitme engellilere işaret dili ile 'acil' eğitimi

DİYARBAKIR'da sağlık müdürlüğü personeli, işitme engelli öğrencilere işaret dili ile acil sağlık hizmetlerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yaşama yol ver" projesi kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin sağlıktaki yeri, çağrı merkezinin gereksiz aranmaması ve ambulansların geçiş üstünlüğü gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık personellerince Surkent İşitme Engelliler İlkokulu öğrencilerine, işaret dili ile eğitim verildi. Ambulanslar ve iç donanımları hakkında bilgi alan öğrenciler, acil sağlık personelinin kıyafetini giyerek 112 çağrı merkezinin gereksiz aranmaması ve ambulanslara yol verilmesi konusunda işaret dilinde mesaj verdi.

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DHA