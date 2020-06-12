Sağlıklı beslenmenin temeli organik ürünler

Ordu'da Kovid-19 sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım ve organik ürünlere dikkat çekmek, obezite ile mücadeleye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL tarafından başlatılan çalışmada, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Ordu'nun doğal, organik besinlerini tanıtmak amacıyla bir lansman düzenlendi. Türkiye'nin yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak'ın kampanyanın maskotu olarak belirlendiği çalışmada, organik ürünlerin obezite ile mücadelede en önemli unsur olduğuna dikkat çekildi. Kampanyanın başlangıcı Türkiye'nin yerli ve milli ilk kitap kahramanı Şakrak'ın yazarı ve yapımcısı Ayşegül Kara Zorlu ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında imzalandı.

"Organik ürünler gıda ve sağlıklı beslenmenin temelidir"

Bütün pedagojik ve eğitim inceliklerini gelecek vizyonuyla buluşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bağışıklık sisteminin en önemli temeli ise gıda ve beslenmedir. Gıda ve beslenmede de en önemli husus organik ürünlerin tüketilmesidir. Organik ve yöresel ürünlerin kaynaklarından biri de Ordu'dur. Bu anlamda büyük bir avantaja sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz projenin arkasında değerli bilim insanlarımız var. Bu proje bütün pedagojik ve eğitim inceliklerini gelecek vizyonuyla buluşturan bir proje. Projenin daha birçok basamağını şehrimizde devam ettireceğiz. Herkesin dikkatle ilgilenmesi gereken bu çalışmanın çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize faydalı olmasını diliyorum. Çalışmamızla yeni bir yolculuğa ve ufuk turuna çıkıyoruz" dedi.

"Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın projesi olacak"

Önümüzdeki günlerde Şakrak kitabının hikâyesinin Ordu'da geçeceğini belirten yazar ve yapımcı Ayşegül Kara Zorlu şöyle konuştu: "Böyle bir gündemin ortasında bu projeyi öngören Hilmi Güler'in öncülüğünde başlattığımız sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme çalışması sadece Türkiye'nin değil dünyanın projesi olacak. Dünya insanının temeli sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sağlıklı beslenme için de doğal gıdaların ve organik besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Tüm bunların örneğini bulacağımız şehir ise Ordu ilimizdir. Ordu'nun bu özelliği sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olmalı. Dünyaya hazırlamış olduğumuz bu projede çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi anlatacağız. Bunu da tamamen yerli ve milli bir kahraman olan Şakrak ile öğreteceğiz. Önümüzdeki günlerde Şakrak adlı kitabımızın hikâyesi Ordu'da geçecek. Sadece kitapla değil oyunlarla, etkinliklerle de kampanyamızı genişleteceğiz. Sağlıklı beslenme ve obezite konulu Şakrak kitabımızın meşalesini Ordu'dan yakarak dünyada bu projeyi yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Yazar-Yapımcı Ayşegül Kara Zorlu arasında protokol imzalandı.

Kaynak: İHA