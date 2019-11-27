Sağlıklı bir yaşam için kuzu ayağından yeni bir ürün geliştirilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Tavman'ın yürütücülüğündeki, kuzu ayağından elde edilen kolajen ve glukozaminoglikanları kullanarak yeni bir ürün geliştirmeyi hedefleyen proje, TÜBİTAK'tan kabul aldı. Projeyle ilgili Prof. Dr. Tavman'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sağlıklı bir yaşam için yeni ürün geliştirecek ekibi tebrik etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Tavman ile araştırma ekibi, kuzu ayağındaki bağ dokusu hücreleri tarafından sentezlenen ekstrasellüler matriksin önemli bir kısmını oluşturan iki temel bileşen kolajen ve glukozaminoglikanları (GAG) kullanarak yeni bir gıda ürünü geliştirmek üzere proje hazırladı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul alan projeyle ilgili Prof. Dr. Tavman'ı ziyaret etti.

"Bu konu çok özel ve bu alanda dünyada yapılan ilk araştırmalardan birisi"

Projenin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Rektör Budak, "Bu konu çok özel ve bu alanda dünyada yapılan ilk araştırmalardan birisi. Özellikle gıda anlamında yeni ürün geliştirmek için hazırlanan yeni bir proje. Bir gıda matriksi oluşturup adeta yeni bir gıda ürününün piyasaya sürülmesi söz konusu. Bu inovatif ürünle başta eklem ağrıları olmak üzere bağ dokunun daha güçlü hale getirilmesi planlanıyor. Ülkemiz, toplum ve insanlık açısından önemli bir çalışma. Geçtiğimiz günlerde de üniversitemizde sağlık politikalarına katkıda bulunmak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz sağlıklı yaşamın geleceği şurasında önemli çıktılar elde ettik. Bu çıktılar ölçeğinde araştırma üniversitesi olma yolunda tüm üniversitemizle birlikte el birliği ile çalışmalara başladık. Hocalarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmaların maddi ve manevi olarak yanındayız" diye konuştu.

"Bu iki ürün paça çorbasında doğal olarak bulunuyor"

Kuzu ayağından elde edilen kolajen ve glukozaminoglikanları kullanarak yeni bir gıda ürünü geliştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Tavman, "Daha önce yaptığımız çalışmamızda iki ürün elde ettik. Bunlar hayvansal dokudan elde edilen ürünler. Bu iki ürün paça çorbasında doğal olarak bulunuyor. Projemizde, kuzu ayaklarına bazı ön işlemler uygulayarak yüksek saflıkta kolajen ve GAG eldesini amaçladık. Hedefimi; kolajen ve glukozaminoglikanların birlikte sağlık için gerekli dozunun da ayarlanmasıyla standart bir ürün elde etmek. Bu elde ettiğimiz ürünleri elektro-eğirme işlemi ile tek bir yapı haline getirerek gıda maddesi içine yerleştirmek istiyoruz. Bunun örneğini yaptık. Elbette şu an başlangıç aşamasındayız. Bu ürünü tükettiğinizde, kolajen ve GAG'dan ne kadar tükettiğinizi bileceksiniz. Gıda ile sağlığın birleştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Literatürde nanolif formunda üretilen glukozaminoglikanlar içeren kolajen kullanılarak fonksiyonel gıda geliştirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olması projemizin özgünlüğünü oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İHA